Foto minori nude: pm, processo a giudice

(ANSA) - MESSINA, 11 APR - La Procura di Messina ha chiesto il rinvio a giudizio del giudice Gaetano Maria Amato accusato di produzione e diffusione di materiale pedopornografico e violenza sessuale su minore. Il magistrato si trova agli arresti domiciliari in un centro di recupero.

Secondo i pm avrebbe ripreso col cellulare due ragazzine di 16 anni e avrebbe diffuso le immagini in rete. Amato avrebbe anche scaricato da internet materiale pornografico con foto di adolescenti destinato alla diffusione. Il giudice partecipava a chat con altri soggetti interessati allo scambio di foto hard di ragazzine. Ad Amato è contestato anche di avere palpeggiato una delle adolescenti riprese. Avrebbe spogliato la vittima mentre dormiva e la avrebbe toccato il seno. Dopo l'arresto, il magistrato messinese, che era in servizio a Reggio Calabria, è stato sospeso dalle funzioni e dallo stipendio ed è sottoposto a un procedimento disciplinare che potrebbe determinarne la radiazione.