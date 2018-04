Cinema: a Palermo 'Novecento' restaurato

(ANSA) - PALERMO, 11 APR - "Novecento", di Bernardo Bertolucci, I e II atto, sarà proiettato a Palermo, nella versione restaurata, in anteprima nazionale, il 13 e il 20 aprile alle 21 al Cinema De Seta dei Cantieri alla Zisa, per iniziativa della dell'associazione Lumpen, con la direzione artistica di Franco Maresco. Il film sarà preceduto da un'intervista inedita a Bertolucci, realizzata dalla Cineteca di Bologna. Le pellicole si potranno vedere anche il 16 e il 23 aprile, alle 21 (precedute alle 20.30 dalla presentazione di Gianmauro Costa e Dario Oliveri), al cinema Rouge et Noir.

"Con Novecento - spiega la direzione artistica del Rouge et Noir - avviamo un discorso sul secolo delle rivoluzioni, nel cinquantenario del '68, ideato con Panormos International Weeks di Evelina Santangelo e Paola Caridi, in collaborazione con Marina di Libri e Institut Francais, dal titolo "Rivoluzioni a fondo perduto?" che prevede altri film, mostre, dibattiti. Ai maggiorenni sarà offerto, in omaggio al tema, un Cuba Libre.