Si allarga differenziata rifiuti Palermo

(ANSA) - PALERMO, 10 APR - Parte oggi il secondo step di Palermo differenzia 2 per la raccolta differenziata dei rifiuti che abbraccia i quartieri Politeama-Massimo. La Rap sta procedendo alla rimozione dei cassonetti. Per il sindaco Leoluca Orlando, "mai come in questo momento è fondamentale che i cittadini facciano ed invitino tutti a fare la differenziata. In un momento delicato per i guasti agli impianti di Bellolampo, cui la Rap sta facendo fronte con ogni mezzo, si dimostra quanto sia importante differenziare correttamente i rifiuti, in modo che la frazione da inviare alla discarica sia minima". Relativamente ai rallentamenti sulla raccolta dei rifiuti causati dal guasto all'impianto di Tmb di Bellolampo, si sta continuando a lavorare per il recupero degli accumuli. Le zone ancora critiche ricadono soprattutto nella seconda, terza e quarta circoscrizione. (ANSA).