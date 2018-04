Vinitaly: Strade del Vino Terre Sicane in vetrina a Verona

(ANSA) - PALERMO, 9 APR - Comuni e aziende della Strada del Vino delle Terre Sicane in vetrina al Vinitaly 2018, dove produttori, importatori, ristoratori, tecnici, giornalisti e foodblogger si danno ogni anno appuntamento per conoscere le tendenze del mercato, scoprire le innovazioni e creare nuove opportunità di business. Dal 15 al 18 aprile al salone internazionale dei vini di Verona, a rappresentare i propri comuni, ci saranno anche i sindaci di Santa Margherita Belice, Montevago, Menfi e Sambuca di Sicilia, rispettivamente Franco Valenti, Margherita La Rocca Ruvolo, Enzo Lotà e Leo Ciaccio.

Al Vinitaly sarà presentata per la prima volta la Sagra del Vino di Montevago Terme, "nel segno di una città che vuole rinascere - dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - investendo su agricoltura e turismo in occasione del 50/esimo anniversario del terremoto del Belìce". Il materiale promozionale dei comuni belicini sarà esposto negli stand della Federazione delle Strade Vini e Sapori di Sicilia guidata dal presidente Gori Sparacino. "Saremo presenti con le aziende del nostro comune che ogni anno partecipano al Vinitaly riscuotendo grande successo", dice il sindaco di Menfi Enzo Lotà. "Per quanto riguarda l'evento Inycon - spiega - presenteremo uno schema di programma. Sappiamo che oggi c'è una previsione di circa 400 milioni di turisti che si muoveranno guardando con attenzione anche all'enogastronomia e credo che i comuni del Belice siano ben attrezzati per captare una quota di questa domanda turistica. Le eccellenze enogastronomiche e la bellezza delle risorse naturali rappresentano la forza del nostro territorio". Una posizione condivisa anche da Franco Valenti, sindaco di Santa Margherita Belice, e da Leo Ciaccio, primo cittadino di Sambuca che nel 2016 ha conquistato il titolo di Borgo dei Borghi: "Il Vinitaly - sottolineano - è un'occasione ghiotta per fare conoscere il nostro territorio, per cercare di attirare nuovi visitatori e turisti, per promuovere le cose belle che abbiamo, tra le quali la bontà dei prodotti. Il nostro vino, il nostro olio, ma anche il ficodindia e la Vastedda del Belìce Dop. Non a caso proprio in questi giorni stiamo lanciando il progetto Iterbio con le aziende che aderiscono al Biodistretto Borghi Sicani".

Le aziende della Valle del Belice che saranno presenti con un loro stand nel padiglione Sicilia sono: Cantine Settesoli e Planeta di Menfi; Cantine Cellaro, Di Prima, Feudo Arancio e Vigneti Zabù di Sambuca di Sicilia; Cantina sociale Corbera e società agricola Etikè Vini di Santa Margherita Belice. Le Cantine Barbera di Menfi saranno invece negli spazi della Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti (Fivi).(ANSA).