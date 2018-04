Turismo: conclusa Travelexpo, Borsa di settore in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 9 APR - Quasi mille agenti di viaggio, 77 espositori, 50 opinion leader, 40 giornalisti della stampa nazionale, una delegazione di dieci giornalisti esteri oltre a una partecipazione massiccia di operatori della filiera turistica. Tutti insieme hanno movimentato un totale di oltre 2 mila addetti nel corso di Travelexpo, che si è svolto dal 6 all'8 aprile, nel Resort Village Città del Mare di Terrasini. "I numeri di questa ventesima edizione - commenta Toti Piscopo, amministratore unico di Logos srl Comunicazione e immagine - confermano Travelexpo come l'unica borsa del turismo in Sicilia e riaffermano la validità della formula innovativa come 'Borsa globale dei Turismi' avendo tenuto a battesimo i primi dieci turismi legati al mare, che da oggi in poi vanno sotto il brand del 'Turismo Azzurro'. Ma sono emerse anche alcune opportunità interessanti per il mercato turistico, da quelle legate all'arrivo dei nuovi flussi dall'Oriente". A questo proposito è stato rilevato che oggi solo l'1,7% dei flussi turistici cinesi verso l'Europa sceglie la Sicilia. "Ma per attirare questo nuovo target - ha sottolineato Concetta Caravello, direttore generale Europa Welcome Chinese - c'è bisogno di una strategia che coinvolga l'intero territorio. La Sicilia è una potenziale destinazione particolarmente appetibile per i cinesi che sono particolarmente attratti dai siti Unesco.

Inoltre negli ultimi anni hanno accresciuto il loro interesse per il vino, che sta diventando il nuovo status symbol". "Per fortuna che Travelexpo c'è - ha detto Fabio Giambrone, presidente della Gesap che gestisce l'aeroporto di Palermo -, abbiamo sempre aderito alla manifestazione e siamo orgogliosi di essere presenti anche quest'anno in un momento così importante per il nostro aeroporto che ha concluso il 2017 con 6 milioni di passeggeri e conta di chiudere il 2018 tagliando il traguardo dei 7 milioni". John Alborante, Sales and Marketing Manager Italy di Ryanair, ha invece presentato i numeri da record di Ryanair sull'aeroporto di Palermo. "Nel 2018 - ha annunciato - inauguriamo 4 nuove rotte. Contiamo di movimentare solo su Palermo 3 milioni di passeggeri considerato che il nostro load factor sulla Sicilia supera il 90%". Per l'assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo "il nuovo governo ha fondato una nuova politica del turismo su pilastri condivisi con le associazioni di categoria. Dopo la partecipazione della Sicilia alle borse del turismo puntiamo sul Vinitaly". (ANSA).