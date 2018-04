Sanità: inaugurata a Palermo mostra "Io non sclero"

(ANSA) - PALERMO, 9 APR - E' stata inaugurata oggi presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo la mostra Io non sclero, l'esibizione di 12 tavole artistiche nate dalle numerose storie condivise dai pazienti sul sito web www.iononsclero.it. La mostra vuole rappresentare con immagini e parole la realtà delle oltre 114mila persone che in Italia vivono con la sclerosi multipla (SM), oltre 9mila solo in Sicilia. Una vita fatta di ostacoli quotidiani, ma anche di voglia di non arrendersi e di guardare al futuro con determinazione. L'iniziativa fa parte del progetto nazionale di informazione e sensibilizzazione sulla sclerosi multipla, sviluppato da Biogen e dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), in collaborazione con l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM) e con il patrocinio della Società italiana di neurologia (SIN). La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 20 aprile presso il Centro Sclerosi Multipla della AOU Policlinico "Paolo Giaccone". Durante l'evento di inaugurazione i pazienti, i familiari e il personale sanitario hanno condiviso alcune storie di vita con la SM, portando così alla luce nuove testimonianze di coraggio.

"Abbiamo da subito colto con grande piacere l'opportunità di ospitare la mostra perchè iniziative come questa hanno un grande valore per creare occasioni di condivisione e di dialogo con i tanti pazienti che afferiscono alla nostra struttura. - commenta Fabrizio De Nicola, Commissario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico - Sono convinto che momenti come quello di oggi siano molto importanti per rispondere ai bisogni dei pazienti e dei loro familiari, ma anche per dare nuovi spunti a tutto il personale sanitario che ogni giorno si impegna per offrire terapie e assistenza di qualità". (ANSA).