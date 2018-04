Musumeci, ok a trattamento biologico discarica a Enna

(ANSA) - ENNA, 9 APR - "L'impianto di trattamento meccanico biologico, attiguo alla discarica di Cozzo Vuturo, dovrà essere operativo entro due mesi ". L'ha detto il presidente della Regione, Nello Musumeci, in visita alla discarica di Enna. Il problema rimane una delle vasche, dalla quale si è registrata una fuoriuscita di percolato e i cui lavori di ripristino sono appena iniziati. "L'impianto - ha detto il direttore dei lavori, Renato Barazzetta - è piccolo e questo permette una manutenzione più semplice. Ma ancora manca l'allaccio della energia elettrica" . A chi chiedeva se questo impianto potesse smaltire i rifiuti di altri comuni il presidente ha detto "ogni provincia si piange i suoi rifiuti". Musumeci si è poi spostato ad Enna, in prefettura per un incontro con il prefetto Maria Rita Leonardi. "Iniziamo da Enna per la ricognizione dello stato delle viabilità siciliana - ha detto - Siamo pronti a stanziare 50 milioni di euro per sistemare strade che da altre parti d'Italia non sarebbe definite neppure trazzere".