Rifiuti: di nuovo emergenza a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 08 APR - E' di nuovo emergenza a Palermo a causa di un guasto nell'impianto Tmb (il tritovagliatore che tratta i rifiuti) nella discarica di Bellolampo. Un inconveniente che sta provocando ritardi nella raccolta e incendi ai cassonetti della spazzatura da parte di vandali. E' stata lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco, intervenuti in diverse zone della città per domare le fiamme appiccate soprattutto nelle zone periferiche. Almeno una dozzina i roghi tra Cruillas, Tommaso Natale, Villaggio Santa Rosalia, Falsomiele, Zisa e Zen.