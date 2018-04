Sviluppo: Beatrice di Borbone, piattaforma per giovani Sud

(ANSA) - PALERMO, 7 APR - "Tornerò a Palermo tra una decina di giorni per presentare una piattaforma che aiuterà le piccole imprese di giovani che hanno deciso di investire e scommettere sulle eccellenze del Sud Italia". Lo ha annunciato la principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie in visita oggi a Palermo e Monreale insieme al fratello Carlo, a capo della dinastia dei Borbone di Sicilia che al Sud ha regnato dal 1734 al 1861.

"Torno spesso qui ma questo viaggio con mio fratello per me è molto importante perché all'insegna della fraternità e della solidarietà - ha aggiunto la principessa - Dietro c'è un lavoro di squadra fantastico, è un dovere ma anche un piacere e un onore fare donazioni di alimenti e generi di conforto per i bisognosi e le famiglie di Palermo e Monreale".

Dopo le iniziative di solidarietà e l'inaugurazione del Largo dei cavalieri costantiniani a Monreale, la visita dei reali è proseguita con una cerimonia di investitura dei nuovi cavalieri e dame presieduta dal vescovo Michele Pennisi, priore di Sicilia dell'ordine costantiniano. A ricevere il riconoscimento, professionisti e sacerdoti di varie parti della Sicilia. Poi l'inaugurazione dello stemma borbonico del Marabitti, tornato all'antico splendore. A ricevere i reali Borbone di Sicilia anche il sindaco di Monreale, Piero Capizzi.(ANSA).