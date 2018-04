Carlo di Borbone e la sorella a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 7 APR - "Torno spesso in Sicilia ma trovo Palermo molto migliorata. Mi ha fatto piacere sapere che è stata scelta come Capitale della cultura 2018". Cosi principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie ha commentato il suo arrivo nel capoluogo, accompagnato dalla sorella, la principessa Beatrice, in un tour di iniziative solidali nel Sud dopo il viaggio negli Stati Uniti. Ieri sono stati accolti dal presidente della regione Nello Musumeci. Al termine della giornata di ieri, la visita allo Steri, sede del rettorato universitario, dove sono stati ricevuti dal rettore Fabrizio Micari. "Per me è sempre una grande emozione tornare qui", ha detto Carlo di Borbone, prima di proseguire per Monreale, da dove nel 2013 è partito il progetto di solidarietà "Briciole di salute" per altre iniziative a sostegno dei meno fortunati. Il principe, gran maestro dell'ordine Costantiniano, e la sorella hanno pranzato insieme alle 17 anziane ricoverate alla casa di riposo "Benedetto Balsamo". Domani tappa conclusiva all'Orto botanico.