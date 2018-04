Vinitaly:a Verona anche assessorati Beni culturali e Turismo

(ANSA) - PALERMO, 6 APR - "La partecipazione della Sicilia al Vinitaly quest'anno si arricchisce con la presenza degli assessorati al Turismo, Sport e Spettacolo e dei Beni Culturali con la Soprintendenza del Mare". Lo ha annunciato l'assessore regionale all'Agricoltura, Edy Bandiera, alla conferenza stampa di presentazione della partecipazione siciliana alla fiera di Verona che si svolgerà dal 15 al 18 aprile.

Nel dettaglio, l'assessorato al Turismo vanterà una duplice postazione, all'interno del padiglione Sicilia con un info point dedicato alla promozione e valorizzazione delle iniziative e dei territori di richiamo turistico, e nella città di Verona (in piazza dell'Arsenale) con l'evento Vinitaly and the City nell'ambito del quale le varie regioni italiane possono promuovere le proprie eccellenze territoriali turistiche e culturali nelle più belle piazze di Verona.

"Per la Soprintendenza del Mare - ha aggiunto Bandiera - l'obiettivo è quello di realizzare all'interno del padiglione 2 Sicilia una mostra di anfore di varie epoche, alcune risalenti al periodo prima di Cristo e via via fino a quelle di qualche secolo fa per testimoniare non solo l'antica vocazione della produzione del vino, ma anche la centralità geografica".

L'esposizione prevede la ricostruzione di una parte dello scafo in legno di una imbarcazione antica dove verranno collocate alcune delle anfore restituite dai fondali siciliani delle più note tipologie adibite al trasporto del vino. (ANSA).