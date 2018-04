Vinitaly: Bandiera, Sicilia sempre più in alto per qualità

(ANSA) - PALERMO, 6 APR - "La nostra isola rappresenta una delle regioni d'Italia più significative per la produzione di vino di qualità che ormai ci proietta tra le aree del Paese con il più alto appeal per appassionati ed addetti ai lavori, giornalisti e buyer". Lo ha l'assessore per l'Agricoltura Edy Bandiera, alla conferenza stampa di presentazione della partecipazione siciliana alla fiera di Verona che si svolgerà dal 15 al 18 aprile. "Non è un mistero - ha proseguito - che dopo aver innescato un meccanismo di vero e proprio rinascimento alla fine degli anni '90 del secolo scorso, oggi la Sicilia non solo ha consolidato le proprie posizioni nell'immaginario di chi vive di vino ma anche nella capacità di attrazione verso il consumatore finale".

"Tutto questo - ha concluso - grazie alle capacità imprenditoriali dei produttori, alla posizione geografica e alle condizioni climatiche che ci hanno consentito di creare un contest unico fatto di biodiversità, di terroir e di vitigni irripetibili in qualsiasi altra parte del pianeta. La Sicilia del vino non è replicabile altrove". (ANSA).