Open Fiber: al via cablaggio Messina

(ANSA) - ROMA, 6 APR - Lunedì al via i lavori di Open fiber a Messina per un investimento di circa 23 milioni di euro. Nella città dello Stretto, che si aggiunge a Palermo, Catania e Siracusa è previsto il collegamento di 96mila unità immobiliari.

E' quanto scrive la società in una nota nella quale annuncia anche il corso a Palermo per specialisti in fibra ottica. Si tratta di 27 giovani - studenti universitari e professionisti del settore - che hanno partecipato al corso di specializzazione organizzato da Elis e Open Fiber da immettere immediatamente in un mercato del lavoro. Stamattina, all'interno della sede Arces di vicolo Niscemi, si è tenuta la cerimonia conclusiva alla presenza di Alessandro Turco (responsabile formazione Industria Digitale Elis), Emanuele Briulotta (responsabile Network e Operations C&D Area Sud Open Fiber) e Clara Distefano (regional manager Sicilia C&D Open Fiber).