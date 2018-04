Musumeci, rete viaria priorità governo

(ANSA) - PALERMO, 6 APR - "La rete viaria è la priorità del governo. La Sicilia ha pagato da troppo tempo una politica miope improntata all'insensibilità dei governo centrale e regionale.

Questa stagione è chiusa, l'impegno dell'Anas è la conferma della rinnovata collaborazione". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci in conferenza stampa a Palazzo d'Orleans con l'amministratore delegato di Anas Gianni Armani e i tecnici della società per fare il punto sulla situazione di autostrade e strade nell'isola. "Per la Sicilia c'è un piano di investimenti per 4 miliardi di euro. L'isola non ha bisogno di nuove strade ma di ammodernare quelle esistenti", ha sottolineato l'Ad di Anas Gianni Armani.