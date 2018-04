Musica: Barry Douglas dirige Orchestra Sinfonica Siciliana

(ANSA) - PALERMO, 6 APR - Il concerto di sabato 7 e domenica 8 aprile vedrà il pianista e direttore Barry Douglas sul podio del Politeama Garibaldi di Palermo a dirigere l'Orchestra Sinfonica Siciliana. In programma tre concerti di Mozart. Barry Douglas è stato già protagonista di un esaltante concerto nella scorsa stagione. Il concerto n.22 della 59ma stagione è tutto dedicato a Mozart. Questo il programma: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Concerto per pianoforte e orchestra n. 20 in re minore K 466; Concerto per pianoforte e orchestra n. 21, in Do maggiore, KV 467; Concerto per pianoforte e orchestra n. 25 in Do maggiore K 503. Il concerto del turno serale si terrà domenica 8 aprile alle ore 18. Il turno pomeridiano del sabato rimane invece invariato, il 7 aprile alle ore 17,30.(ANSA).