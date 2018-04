Morbillo: muore bimbo 10 mesi a Catania

(ANSA) - CATANIA, 6 APR - Un bambino di 10 mesi è morto stamattina nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Garibaldi-Centro di Catania per complicanze legate al morbillo.

Era stato ricoverato ad Acireale, dopo era stato trasferito da due giorni nel nosocomio del capoluogo etneo per l'aggravarsi delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie. Era ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Acireale perché affetto da morbillo, quando nel pomeriggio di due giorni fa le condizioni respiratorie e cardiocircolatorie si erano aggravate tanto da richiedere la necessità di un ricovero in Rianimazione. Già sofferente per un difetto cardiaco, era stato ricoverato dal 3 al 16 marzo nel reparto di pediatria dell'ospedale Garibaldi-Nesima per una broncopolmonite e bronchiolite ed era stato dimesso migliorato.