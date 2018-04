Cinema: regista Ozpetek a Palermo

(ANSA) - PALERMO - Una visita ammirata ai tesori della palatina a palazzo dei Normanni, un incontro all'università.

Sono state le tappe più significative della visita a Palermo di Ferzan Ozpetek. Il regista vincitore di due David di Donatello per "Napoli velata" era stato invitato dall'associazione Fiori d'acciaio di cui è presidente Marcella Cannariato. "Palermo è un luogo di grande fascino", ha detto. E ha promesso che tornerà per poterla ammirare più compiutamente. Le occasioni non mancheranno: il rettore Fabrizio Micari ha annunciato che a Ozpetek sarà data una laurea honoris causa e il sindaco Luca Orlando ha fatto sapere, tramite l'assessore Iolanda Riolo, che intende farlo diventare cittadino onorario.

La visita a Palazzo Reale è stata per il regista "un'emozione indescrivibile". La visita si è conclusa nelle sale Duca di Montalto dove è allestita la mostra "Sicilië, pittura fiamminga" che per la prima volta presenta una raccolta significativa di dipinti fiamminghi delle collezioni private e pubbliche siciliane.