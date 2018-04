Vino: in Sicilia crescita lenta aziende ma buona redditività

(ANSA) - PALERMO, 5 APR - Analizzando i bilanci di alcune aziende vitivinicole viene fuori per la Sicilia una crescita inferiore alle regioni concorrenti ma una buona redditività, un leverage (indice di indebitamento) nella media pur in presenza di tempi di incasso più lunghi e una buona affidabilità creditizia per oltre la metà del campione regionale. Sono alcuni dei dati emersi al forum UniCredit sulle performance delle aziende vitivinicole che si sta svolgendo all'Orto botanico di Palermo.

Lo studio UniCredit ha esaminato alcuni indici di bilancio di un campione costituito da 72 società di capitali che operano nel settore e che hanno depositato i bilanci negli ultimi cinque anni. Lo studio fornisce anche alcuni dati nazionali sul settore del vino: l'Italia è il primo produttore mondiale con 46 milioni di ettolitri, il secondo esportatore mondiale con 21 milioni di ettolitri e il terzo consumatore mondiale con 23 milioni di ettolitri. La filiera vitivinicola realizza in Italia 11 miliardi di fatturato, di cui il 60% con vini Dop e Igp e il 20% con spumanti. Stati Uniti, Germania e Regno Unito sono i principali mercati di sbocco del vino italiano. (ANSA).