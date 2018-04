Vino: Bandiera, grandi traguardi raggiunti in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 5 APR - "Sono orgogliosamente stupito dai traguardi raggiunti dal vino siciliano. Venti, venticinque anni fa sarebbe stato impensabile immaginare una crescita esponenziale di cantine, imprenditori e pertanto lavoro diretto e indotto e ricchezza ricaduta nel territorio che ha fatto crescere la nostra Sicilia". Lo ha detto Edy Bandiera, assessore regionale Agricoltura e Pesca, al forum UniCredit sulle performance delle aziende vitivinicole che si sta svolgendo all'Orto botanico di Palermo.

"C'è dell'altro - ha proseguito - Credo, e questo possono confermarlo esperti di fama nazionale e internazionale, che non si è mai bevuto così bene in Sicilia per merito dei vini prodotti in quest'isola. Sono sicuro che anche il futuro potrà riservarci ancora belle sorprese. In fondo c'è spazio per crescere ancora".

"Gli osservatori del vino - ha concluso - ci dicono che la percezione del vino italiano nel mondo da qui al breve e medio periodo passa principalmente per poche regioni: il Piemonte e la Toscana, ovviamente e poi Triveneto e Sicilia. Non possiamo lasciarci scappare quest'opportunità. Le istituzioni che qui rappresento sono pronte a fare tutto ciò che è necessario per cavalcare questo momento favorevole". (ANSA).