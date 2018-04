I nudi del mondo in mostra a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 5 APR - I modelli sono tutti volontari. E accorrono a centinaia, a volte a migliaia, per posare nudi tutti insieme davanti all'obiettivo di Spencer Tunick. Una raccolta di queste immagini, a cui Tunick attribuisce un'azione livellatrice sui corpi, sarà in mostra dal 13 aprile al 2 giugno, ai cantieri culturali di Palermo. "Nudes" è un'antologica di scatti realizzati dal fotoreporter americano in tutto il mondo, da Shanghai a Parigi, dall'Australia a Brooklyn. Tutti quei corpi senza veli che si raccolgono sulle piazze o in contesti pubblici urbani diventano parte integrante dei paesaggi. Solo in pochi casi Tunick ha ritratto nudi individuali o in piccoli gruppi, inseriti comunque in situazioni insolite. Oltre alle immagini, l'antologica comprende i video che raccontano il lavoro svolto dietro le quinte per la realizzazione di ogni immagine. La mostra, curata da Gerald Matt e organizzata dall'Accademia degli Offuscati, è un progetto sostenuto dall'assessorato alla cultura del Comune di Palermo, dalla Gam.