Fermato il killer di Caravaggio,confessa

(ANSA) - MILANO, 5 APR - Sono stati bloccati dai carabinieri i due sospettati per l'agguato nella sala slot a Caravaggio (Bergamo) in cui sono morti un uomo e una donna: Carlo Novembrini, di 51 anni, e Maria Rosa Fortini, di 40, coppia residente a Sergnano (Cremona). La Procura ha disposto il fermo di Maurizio Novambrini, fratello minore dell'uomo ucciso, che ha confessato il delitto dopo un lungo interrogatorio in caserma a Treviglio (Bergamo). Nella tarda serata di ieri una Panda bianca sulla quale si erano allontanati insieme dopo l'esecuzione è stata intercettata dai carabinieri: al volante c'era il fratello di Novembrini, con un'altra sorella (che lo avrebbe atteso in auto mentre andava a uccidere il parente). Dopo la confessione è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio il fratello di Carlo Fortini. Non risultano invece provvedimenti a carico della sorella di entrambi che ha accompagnato il fermato alla sala giochi. L'uomo è stato portato la notte scorsa nella caserma dei carabinieri di Bergamo e sottoposto a fermo disposto dal pm Gianluigi Dettori. Secondo indiscrezioni il movente sarebbe la gelosia: l'uomo riteneva che il fratello avesse avuto in passato una breve relazione con l'ex moglie. Maurizio Novembrini dopo aver sparato al fratello e alla donna si sarebbe sincerato di averlo veramente ucciso avvicinandosi al corpo con modalità da esecuzione mafiosa. Quattro i colpi sparati alla coppia. E' uno dei particolari emerso dalle indagini dei carabinieri che hanno recuperato l'arma del delitto il cui movente non è ancora certo. La famiglia Novembrini in passato aveva avuto contatti con ambienti malavitosi tanto che la vittima era un ex sorvegliato speciale, reduce dal 41 bis