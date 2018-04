Lesioni a minorenne, arrestato agente

(ANSA) - PALERMO, 4 APR - Un poliziotto in servizio alla questura di Palermo è stato arrestato dai suoi colleghi, su ordine del Gip, per lesioni aggravate, falsità ideologica e materiale: lo scorso febbraio, in qualità di autista di una volante, dopo un inseguimento per le vie del capoluogo siciliano, aveva bloccato un ciclomotore sul quale viaggiavano due minorenni che non si erano fermati a un precedente controllo. Bloccato il ciclomotore, l'agente nelle fasi del controllo aveva ingiustificatamente procurato lesioni al passeggero del mezzo, risultato privo di assicurazione.

Il conducente del ciclomotore, un minorenne con precedenti per furto aggravato e rissa, non aveva la patente. All'Agente sono stati contestati anche il mancato sequestro del ciclomotore e la mancata redazione degli appositi verbali di contestazione.

Le indagini sono state svolte dalla squadra mobile.