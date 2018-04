Cc uccise moglie, citati ministeri

Il 7 febbraio 2012 a Palermo un carabiniere di 40 anni Rinaldo D'Alba uccise la moglie Rosanna Siciliano, 38 anni, davanti alle due figlie, all'epoca di 12 e 5 anni, e poi si suicidò. Ora le due figlie una di 19 l'altra di 12 anni con la nonna materna Rosaria Alessi e gli zii materni Ignazio, Manuela e Alessia Siciliano hanno citato la presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero della Difesa e il ministero della Giustizia davanti al tribunale civile di Palermo chiedendo il risarcimento del danno. Secondo i familiari la vittima ''si era rivolta alle Forze dell'Ordine prima di essere uccisa, aveva segnalato e denunciato l'ex marito che la intimidiva e sperava di trovare nello Stato un punto di appoggio, una protezione. Aveva raccontato ai carabinieri che il marito la minacciava, anche davanti alle figlie, che era violento, che la picchiava e le urlava contro spaventandola al punto da condurla a non volerlo più vedere''.

Gli avvocati Vanessa e Gabriele Fallica, che rappresentano i familiari di Rosanna siciliano, ritengono sussista ''una responsabilità dello Stato ed in particolar modo dell'Arma dei Carabinieri, per le gravi omissioni perpetrare nonostante le denunce fatte dalla vittima. Le figlie e i familiari della vittima dopo sei anni, non hanno ricevuto alcuna assistenza''.

I legali sostengono che l'Arma ''nonostante la consapevolezza che il dipendente avesse gravi problemi di natura psicologica, manifestati con ripetuti atti di violenza contro la moglie, ha continuato a mantenerlo in servizio senza prendere alcun provvedimento anche a sua tutela''. D'Alba, di origini baresi, era in servizio alla stazione Falde ed era a Palermo dal '95. Qualche mese prima dell'omicidio la coppia aveva avviato la causa di separazione. La vittima viveva con le figlie in caserma e il carabiniere nella camerata dello stesso immobile.