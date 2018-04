Almaviva:Orlando,pronti a sostenere consolidamento a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 4 APR - "L'amministrazione comunale di Palermo, già alcune settimane fa, ha richiamato l'attenzione del governo nazionale uscente sulla necessità di monitorare gli esiti degli interventi sinora attivati per fronteggiare le crisi dei call center". Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, in un post sul suo profilo Facebook. "Alla luce della nota inviata stamane da parte del presidente di Almaviva Contact, Andrea Antonelli - prosegue - il nostro impegno è sempre massimo e siamo pronti a prendere parte ad incontri istituzionali, regionali e nazionali, atti a promuovere il consolidamento delle aziende del settore call center nella nostra città. È massima l'attenzione da parte del nostro territorio per le prospettive del gruppo Almaviva, per il suo sviluppo e futuro nella nostra città".(ANSA).