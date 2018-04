Incendio ristorante,salvato pappagallino

(ANSA) - NICOLOSI (CATANIA), 3 APR - Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio nel ristorante Decò dia Nicolosi. Sul posto sono ancora al lavoro due squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania, insieme a diverse autobotti di rincalzo e a mezzi speciali. La notevole quantità di fumo sprigionatasi ha invaso la via principale del comune Etneo ed ha destato preoccupazione tra i residenti. Salvato dal fumo e da morte certa un pappagallino che era dentro il locale. Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora al lavoro per le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza dei locali, oltre che per l'accertamento delle cause dell'incendio. (ANSA).