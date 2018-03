Pubblicato Avviso, riparte Formazione professionale

(ANSA) - PALERMO, 29 MAR - Sarà pubblicato questa sera, sul sito dell'assessorato all'Istruzione e alla Formazione professionale e domani nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana l'Avviso n.2/2018 per la costituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa e per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia. "Con la pubblicazione di questo Avviso - si legge in una nota dell'assessorato guidato da Roberto Lagalla - il governo regionale avvia la ripartenza del sistema della formazione professionale in Sicili. Si tratta - prosegue la nota - della prima sperimentazione a catalogo dell'offerta formativa della Regione organizzata sulla base dei profili selezionati dall'amministrazione all'interno del Repertorio delle qualificazioni, individuati a seguito di un'attenta analisi di settore e della valutazione dei trend occupazionali del territorio, oltre che attraverso le proposte avanzate dal partenariato".