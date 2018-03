Migranti: Open Arms; Gatti, li portiamo in posto più vicino

(ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 29 MAR - "Non c'è nessun accanimento da parte nostra di voler portare a tutti i costi i migranti in Sicilia". Lo ha detto il capo missione dell'ong ProActiva Open Arms Roberto Gatti in conferenza stampa a Pozzallo. " Il nostro unico obiettivo - ha aggiunto Gatti - è portare i migranti salvati in mare nel posto più sicuro è più vicino e nel più breve tempo possibile".(ANSA).