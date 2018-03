Migranti: Open Arms; Gatti, agito sempre nella legalità

(ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 29 MAR - "Noi abbiamo sempre agito nella cornice della legalità e vogliamo dimostrare che il nostro obiettivo è' prevalentemente umano. Ed abbiamo operato sempre con trasparenza". Lo ha detto Riccardo Gatti, capo missione dell'Ong ProActiva Open Arms in conferenza stampa a Pozzallo per spiegare la posizione dell'Ong dopo il sequestro della nave Open Arms da parte del Gip di Catania.

"Rimarremo a Pozzallo - ha aggiunto Gatti - perché vogliamo seguire l'iter giudiziario. Non abbiamo nulla da temere e siamo rispettosi della legge italiana".(ANSA).