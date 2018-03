Migranti: Open Arms; comandante, resto a Pozzallo

(ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 29 MAR - "Rimarrò a Pozzallo sino a quando la giustizia italiana non farà il suo corso. C'è anche un problema tecnico che riguarda la nave che non può essere lasciata in porto senza custodia e senza manutenzione. Ci daremo il turno con gli altri tre componenti dell'equipaggio e speriamo che tutto si sblocchi al più presto". Lo ha detto il comandante della nave Open Arms, Marc Reig, in conferenza stampa a Pozzallo insieme ai capi missione Riccardo Gatti e Anabel Montes.

Alla domanda se tornasse indietro rifarebbe le stesse scelte dello scorso 18 marzo quando non ha consegnato i migranti alla guardia costiera libica, Reig ha detto: "Non posso rispondere perché non si può tornare indietro". (ANSA).