Cinema:al De Seta'Enzo,domani a Palermo'

(ANSA) - PALERMO, 29 MAR - Domani alle 21, al cinema De Seta dei Cantieri alla Zisa di Palermo, l'associazione Lumpen propone un classico di Ciprì e Maresco: "Enzo, domani a Palermo", l'esilarante documentario presentato nel 1999 al festival di Venezia, votato da un numero speciale della rivista Cineforum al secondo posto dopo il capolavoro di Stanley Kubrick "Eyes Wide Shut".

"'Enzo, domani a Palermo' lo girammo come una sorta di risarcimento a quella parte di pubblico che era rimasta scioccata dal nostro 'Totò che visse due volte', uscito l'anno prima provocando l'ira della censura col risultato di farci finire in tribunale con l'accusa di Vilipendio alla religione di stato", racconta Maresco. Il documentario racconta le tragicomiche vicende giudiziarie di Enzo Castagna, impresario di pompe funebri che per trent'anni è stato l'unico organizzatore di comparse cinematografiche a Palermo, nonché animatore di feste di piazza con cantanti neomelodici. La proiezione sarà preceduta da una videointervista a Maresco.