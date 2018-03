Viaggio con Colapesce, la mia Sicilia

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - I migliori artisti della nuova scena musicale italiana raccontano all'ANSA la bellezza e il fascino dei luoghi dove sono cresciuti, tracciando degli itinerari di viaggio tra musica, arte e scoperta del patrimonio locale. Prima puntata in Sicilia, con il cantautore Colapesce, al secolo Lorenzo Urciullo, uno dei nomi più importanti ed affermati della nuova scena musicale italiana. Lorenzo è molto legato alla sua terra, tanto da prendere il suo nome d'arte da un'antica leggenda, tramandata di generazione in generazione e rielaborata anche da grandi scrittori come Italo Calvino.

Colapesce racconta le bellezze del suo territorio da un punto di vista molto personale, suggerendo itinerari e luoghi 'del cuore' da scoprire, in particolare nella zona di Siracusa, dove è nato e cresciuto, dall'isola di Ortigia al Plemmirio. Il prossimo concerto dell'artista siciliano sarà a Radio2 Live, venerdì 30 marzo, dalla Sala B di Via Asiago a Roma e on air, dalle 22.00, su Rai Radio2. L'intervista su ANSA Viaggiart.