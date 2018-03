Turismo: Le vie dei Tesori vince premio Stampa specializzata

(ANSA) - PALERMO, 28 MAR - Il festival de Le Vie dei Tesori è stato scelto dai giornalisti della stampa turistica come esempio di creatività: e ha vinto così i #Winning Ideas Outdoor Awards, i riconoscimenti assegnati durante l'Outdoor Expo di Bologna. La Sicilia ha conquistato le prime tre postazioni sul podio: oltre a Le Vie dei Tesori, giunta prima, sono stati premiati il Cous Cous Fest (secondo) e l'Infiorata di Noto (terza).

Creatività, originalità, gusto, sostenibilità, innovazione, eventi sportivi, video: queste le sette categorie in gara per questa nuova manifestazione, ideata da Omnia Relations, nata con l'intento di scoprire, valorizzare e infine premiare le migliori progettualità, l'innovazione e la sostenibilità delle destinazioni turistiche. In questo contesto, la Sicilia ha trionfato proprio nella categoria Creatività, che ha raccolto - grazie alla mappatura realizzata con GIST, i giornalisti della stampa turistica - tutte quelle iniziative culturali, tra mare e montagna, che negli anni si sono dimostrate più vincenti. I #Winning Ideas Outdoor Awards hanno premiato Le Vie dei Tesori come "la grande festa di Palermo, con oltre 110 "tesori" aperti alle visite guidate e altrettanti tour urbani d'autore, alla scoperta della città nascosta in un'atmosfera unica fatta di spettacoli, concerti, incontri e itinerari tra le gallerie d'arte".(ANSA).