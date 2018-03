Spedizioni finte, vittima anche Zucchero

(ANSA) - MONZA, 28 MAR - Sette persone, residenti tra le province di Monza e Brianza, Bergamo, Brescia e Trapani, sono state arrestate dai carabinieri del Comando provinciale di Milano in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Monza per associazione per delinquere finalizzata a truffa, falso e sostituzione di persona. Gli indagati sono accusati di aver messo in piedi un giro transnazionale di truffe ai danni di ditte di trasporto su gomma in Italia e all'estero, alle quali si sostituivano ritirando le commesse e di fatto appropriandosi della merce da trasportare. In particolare, stando a quanto emerso dalle indagini del Nucleo Investigativo di Milano e coordinate dalla Procura di Monza, nel novembre 2016 il gruppo avrebbe sottratto a una ditta di trasporti italiana tutti gli strumenti musicali della band di Zucchero Fornaciari. In 16 commesse per la spedizione di merce, avrebbero truffato per un valore complessivo di circa 600mila euro.