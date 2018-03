Spacciatore arrestato con 50 dosi crack

I carabinieri del nucleo operativo hanno arrestato a Palermo Francesco Tinnirello, 31 anni, pe r detenzione di 50 dosi di crack (circa 10 grammi). I militari impegnati in un servizio antidroga nel quartiere Sperone, hanno notato l'uomo e l'hanno perquisito trovando la droga. Tinnirello ha diversi precedenti specifici. La prima volta venne arrestato nel 2006. Poi è stato arrestato altre volte in blitz antidroga come nel 2008 e nel 2013.