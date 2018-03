Musica: il clarinetto di Calogero Palermo al Politeama

(ANSA) - PALERMO, 28 MAR - E' un beniamino del pubblico dell'Orchestra Sinfonica Siciliana Evgeny Bushkov, vincitore di quattro tra i più importanti concorsi violinistici del mondo e direttore d'orchestra che sarà sul podio del Politeama Garibaldi venerdì 30 marzo 2018 alle 21 per un concerto che avrà come protagonista il siciliano Calogero Palermo, primo clarinetto della Royal Concertgebouw di Amsterdam. Questo il programma: Maurice Ravel (1875-1937) Valses nobles et sentimentales (Valzer nobili e sentimentali) per orchestra; Aaron Copland (1900-1990); Concerto per clarinetto; Modest Petrovič Musorgskij (1839-1881) Quadri di un'esposizione. Calogero Palermo, primo clarinetto della Royal Concertgebouw di Amsterdam, è originario di Mazarino, muove i suoi primi passi artistici a Riesi e poi a Palermo dove si iscrive al Conservatorio. Giovanissimo è già primo clarinetto all'Orchestra del Teatro Bellini di Catania, poi del Teatro dell'Opera di Roma e dell'Orchestra National de France. E' stato vincitore del concorso Jeunesses musicales di Bucarest e di altri prestigiosi riconoscimenti che gli hanno consentito di imporsi sulla scena artistica internazionale a fianco di direttori come Daniele Gatti, Riccardo Muti, Daniel Harding, Yuri Temirkanov, Kurt Masur. Suona un clarinetto Buffet Crampon Rc Prestige.(ANSA).