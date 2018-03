Bilancio, cresce spesa sanità Regione

(ANSA) - PALERMO, 28 MAR - Aumenta la spesa sanitaria in Sicilia. Il governo Musumeci, nel bilancio di previsione depositato in Assemblea, prevede per quest'anno un incremento di 28 milioni di euro e di 93 milioni per gli esercizi 2019 e 2020.

In totale, quest'anno, la spesa per la compartecipazione regionale al fondo sanitario è prevista in 4 miliardi e 554 milioni, mentre nel prossimo biennio per 4 miliardi e 619 milioni. Per il governo si tratta di uno dei "principali elementi di criticità che influiscono sulla flessibilità delle poste di bilancio", come si legge nella nota integrativa al documento contabile. Cresce anche la spesa per le pensioni, con un balzo di 21 mln rispetto all'anno scorso (178,8 mln il totale quest'anno) e quella per il trattamento accessorio del personale (+18 mln), mentre diminuisce di 16 mln quella per gli stipendi del personale (pari a 483,6 mln). Tra entrate e spese il bilancio 2018 ammonta a 21,77 miliardi di euro, a fronte dei 19,34 mld stimati dal precedente governo Crocetta per quest'anno.