Aeroporti: Volotea lancia sei nuove rotte da Palermo

(ANSA) - PALERMO, 28 MAR - Volotea, la compagnia iberica low cost, lancia sei nuove rotte da e per l'aeroporto di Palermo.

Tra aprile e luglio di quest'anno, infatti, decolleranno dallo scalo di Punta Raisi, infatti, i nuovi collegamenti diretti a Lione (dal 6 aprile), Ancona (dal 26 maggio), Bilbao (disponibile dal 26 giugno), Spalato e Rodi (dal 27 giugno), e Zante (dal 26 luglio). Ma non è tutto: dal 30 marzo, invece, Volotea riattiverà le tratte Palermo - Bordeaux, Palermo - Nantes e Palermo - Tolosa, facendo salire così a 25 collegamenti aerei operati da e per Punta Raisi, di questi 19 sono operati in esclusiva. Le nuove rotte sono state presentate in conferenza stampa a Palermo. Sono otto i collegamenti nazionali attivati da Volotea, dal 2012 a oggi da e per Palermo (Ancona, Bari, Genova, Napoli, Olbia, Torino, Venezia e Verona); 17, invece, quelli operati da e per l'estero (Bordeaux, Lione, Nantes, Tolosa, Strasburgo e Nizza in Francia; Bilbao, Ibiza, Malaga e Palma di Maiorca in Spagna; Atene, Corfù, Creta, Rodi, Santorini e Zante in Grecia e Spalato in Croazia). "In questi 5 anni abbiamo investito davvero tanto a livello locale, cosa che ci ha permesso di proporre un'offerta consistente e ben consolidata, accolta in modo straordinario stagione dopo stagione, con un load factor dell'86% e quasi 500 mila passeggeri trasportati lo scorso anno - ha detto il presidente e fondatore di Volotea, CarloS Munoz -. Quest'estate scendiamo in pista con ben 6 nuove rotte. Siamo orgogliosi di creare connessioni business e leisure verso 19 destinazioni in esclusiva, supportando lo sviluppo dell'economia locale. A riprova del successo delle operazioni a livello locale abbiamo creato a Palermo circa 50 opportunità di lavoro. Ci auguriamo di poter crescere ancora di più a Palermo, con nuove rotte e importanti novità a livello sia domestico sia internazionale".

Per il presidente e per l'amministratore delegato della Gesap, la società di gestione dell'aeroporto di Palermo, Fabio Giambrone e Giuseppe Mistretta "c'è un forte legame commerciale che unisce Volotea allo scalo aereo palermitano. La compagnia ha raggiunto la terza posizione assoluta nel 2017 fra i vettori operanti a Palermo, con quasi 500 mila passeggeri in viaggio.

Un grande risultato". (ANSA).