Mostre: opere Picasso aprono ciclo esposizioni a Noto

(ANSA) - SIRACUSA, 27 MAR - Trentuno mostre da marzo a ottobre che spaziano dall'astrattismo al figurativo, passando anche per la pop art, e che coinvolgeranno artisti del territorio e non solo. Un incrocio di stili, un incontro tra modi diversi di intendere l'arte a Noto, la città barocca del Siracusano. Si comincia con la mostra "Picasso è Noto", da domani al 30 ottobre al Convitto delle Arti Noto Museum, curata da Lola Durán écan.

"Sono molto soddisfatto per questa programmazione - dice il sindaco Corrado Bonfanti -. Un lavoro impegnativo che ci ha permesso anche di migliorare l'offerta degli spazi espositivi.

Questo ci permette di fare un ulteriore passo in avanti in attesa di riconsegnare alla città il Museo civico e il Rifugio Anti aereo, altri luoghi che ospiteranno mostre ed eventi culturali". (ANSA).