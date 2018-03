Amap potrà vendere acqua in bottiglia

(ANSA) - PALERMO, 27 MAR - Il consiglio comunale di Palermo ha approvato l'adeguamento degli Statuti delle aziende partecipate. E' stato bocciato l'emendamento di Sinistra comune che eliminava dallo statuto dell'Amap la possibilità di commercializzare acqua in bottiglia. Il gruppo di Sinistra Comune ha votato l'adeguamento - affermano i consiglieri di Giusto Catania, Barbara Evola, Katia Orlando e Marcello Susinno - Tuttavia preme sottolineare che, malgrado la prevalenza di aspetti positivi, l'atto deliberativo sia viziato da scelte politicamente contraddittorie, determinate da un accordicchio tra parte della maggioranza e l'opposizione.

''Riteniamo - dicono - politicamente sbagliato che la maggioranza, in accordo con l'opposizione, abbia bocciato il nostro emendamento che eliminava dallo statuto di Amap la possibilità di imbottigliare e commercializzare l'acqua. In un momento in cui la città rischia il razionamento dell'acqua dai rubinetti, è un messaggio politicamente sbagliato''.