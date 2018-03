Sicilia: manovra passa uffici Ars

(ANSA) - PALERMO, 26 MAR - E' passata al 'vaglio' degli uffici dell'Ars la manovra finanziaria che dunque è pronta per essere assegnata alle commissioni di merito, ma sarà la conferenza dei capigruppo, che si terrà dopo la seduta d'aula di questo pomeriggio con all'ordine del giorno bilancio consolidato e rendiconto per il 2016, a stabilire se ci sono i tempi tecnici per portare avanti bilancio e legge di stabilità considerando che l'esercizio provvisorio scade tre cinque giorni. Da quanto si apprende a Palazzo la sensazione è che si dovrebbe procedere a una proroga per un mese dell'esercizio provvisorio per poi affrontare la manovra con i tempi dovuti. Nessuno dei 35 articoli, secondo quanto risulta, è stato dichiarato inammissibile dagli uffici della Presidenza.