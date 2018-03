Morace lascia presidenza Trapani Calcio

(ANSA) - PALERMO, 26 MAR - "Alla luce delle azioni promosse dalla Procura di Palermo, il presidente del Trapani Calcio Vittorio Morace ha preferito rassegnare le sue dimissioni al fine di potersi difendere dalle accuse che gli vengono mosse garantendo al contempo la massima serenità alla società". Lo dice in una nota il Trapani Calcio. L'armatore è indagato per corruzione nell'inchiesta Mare Monstrum sulla cosiddetta "guerra dei mari" per il controllo dei collegamenti con le isole minori.

Morace, è l'ex patron di Liberty Lines, la più grande compagnia di aliscafi d'Europa. Il mese scorso sono stati sequestrati a Morace 10 milioni di euro. L'assemblea dei soci del Trapani calcio ha nominato un amministratore tecnico, Paola Iracani, "che garantirà - conclude la nota - la piena e serena operatività della società per il prosieguo del campionato".