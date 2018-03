Mafia: legali D'Alì, motivazioni Cassazione 'infelici'

(ANSA) - PALERMO, 26 MAR - "Non possiamo che prendere atto, con disappunto, delle infelici motivazioni espresse dalla Cassazione che, come noto, dovrebbe solamente esaminare profili di legittimità della sentenza di appello impugnata dal P.G. Ci pare in verità che la Corte di Cassazione si sia spinta un po' oltre, con alcune improprie valutazioni di merito che risultano ovviamente parziali, dato che la realtà processuale oggetto di giudizio della Suprema Corte non tiene conto, perché non poteva tenerne, di separate vicende processuali, per le quali si è creato di recente anche un giudicato definitivo, che ancora una volta hanno demolito l'impianto accusatorio del teste Birrittella". Lo scrivono, in una nota, gli avvocati Gino Bosco e Stefano Pellegrino, difensori dell'ex senatore Antonio D'Alì dopo il deposito delle motivazioni della sentenza che ha annullato il verdetto della corte d'appello emesso nei confronti dell'ex politico. D'Alì è sotto processo per concorso in associazione mafiosa.

"Ci riferiamo ad esempio al processo Mannina basato sulle uniche accuse del Birrittella di voler acquistare la Calcestruzzi Ericina per conto delle cosche trapanesi. - spiegano - Ebbene Mannina è stato assolto in Cassazione ed è stata annullata interamente la misura di prevenzione patrimoniale. Pertanto la fattispecie della Calcestruzzi Ericina per come ormai processualmente delineata ed esaminata dalla Cassazione andrà necessariamente riletta, in sede di merito, senza 'personaggi in cerca di gloria' e senza riferimento alcuno al preteso intervento di chicchessia in favore delle cosche trapanesi, escluso dalla stessa Cassazione nel processo Mannina (dove le accuse del Birrittella sono cadute nel vuoto assoluto) e non (in linea teorica) nel processo di Antonio D'Alì. Il tutto appare un po' strano".

"Tuttavia, almeno, la Corte ha messo dei paletti alla eventuale nuova attività istruttoria da compiersi in sede di appello, - proseguono - dichiarando inammissibili le richieste di integrazioni istruttorie avanzate dal PG al riguardo del teste Treppiedi e della vicenda di Linares, articolate nel ricorso per Cassazione dello stesso PG".