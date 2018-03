Migranti: chiuso hotspot Lampedusa, via ultimi 47 tunisini

(ANSA) - AGRIGENTO, 25 MAR - L'hotspot di Lampedusa (Agrigento) chiude i battenti. Gli ultimi 47 tunisini ospiti della struttura di contrada Imbriacola sono stati trasferiti per consentire lavori di ristrutturazione, così per come era stato deciso a metà mese durante un vertice al Viminale. Il primo lotto degli interventi - che riguarderanno la recinzione, l'illuminazione e la sistemazione, nonché collocazione di nuove telecamere di videosorveglianza - è già in fase d'aggiudicazione. Il cantiere dovrebbe essere avviato in poco più di un mese. Si procederà però per step. E' stato già previsto il secondo lotto di lavori con i quali dovranno essere rifatti i padiglioni e la cucina. Non è invece ancora chiaro - dipende naturalmente da tanti fattori e molteplici eventualità - per quanto tempo il centro di identificazione per migranti resterà off limits. "Finisce questa disavventura legata agli sbarchi dei tunisini. Siamo riusciti ad uscire da un incubo - ha commentato il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello, in un'intervista al Giornale di Sicilia - . Perché la permanenza dei tunisini, all'hotspot di contrada Imbriacola, ha creato non pochi problemi. Mi aspetto che Lampedusa possa trascorrere una bella e serena stagione estiva. Vorremo, per il futuro, augurarci di avere un'isola dove vivere in santa pace. Ricevere per diversi anni l'oppressione costante degli sbarchi e non potere reagire è stato veramente un dramma". (ANSA).