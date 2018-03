Ingroia, io vittima linciaggio mediatico

(ANSA) - PALERMO, 24 MAR - "Da alcune deposizioni chiave al processo per calunnia nei confronti dei giornalisti collaboratori de L'Espresso responsabili della pubblicazione della falsa telefonata Tutino-Crocetta contro Lucia Borsellino si definisce finalmente il contesto in cui è stato prima avviato il linciaggio mediatico contro di me e poi è stata aperta la paradossale indagine della procura di Palermo sui miei compensi e rimborsi a Sicilia e-Servizi". Lo dice l'ex procuratore aggiunto a Palermo Antonio Ingroia in una nota dopo l'udienza di ieri del processo per calunnia e diffusione di notizie false ai collaboratori dell'Espresso Piero Messina e Maurizio Zoppi, autori dell'articolo sulla presunta intercettazione tra Crocetta e il suo medico, Matteo Tutino. "E' emerso - aggiunge - che era stata commissionata da lobby politico-affaristiche una mirata attività criminale di dossieraggio su di me, con il coinvolgimento anche dei servizi segreti, per sporcare la mia immagine e farmi fuori da Sicilia e-Servizi, come poi è accaduto".