Musica: Anna Bonomolo al Blue Brass con Jazz in progress

(ANSA) - PALERMO, 23 MAR - Atmosfere tipiche del sound jazz di improvvisazione pura con un groove di rythm'n blues saranno i protagonisti al Blue Brass del Ridotto dello Spasimo per l'atteso concerto di Anna Bonomolo ed il suo gruppo che si esibiranno in "Jazz in Progress". Un progetto musicale che vede insieme un gruppo di amici, tutti artisti professionisti, riuniti per una produzione dove la musica jazz e l'ascolto sono i protagonisti assoluti. Tutto ciò per la rassegna della Fondazione The Brass Group, il 24 marzo alle ore 21.30. Anna Bonomolo sarà accompagnata da Diego Spitaleri al piano, Fabio Lannino al basso, Sebastiano Alioto alla batteria, Luciano Monterosso all'armonica e Germano Seggio alla chitarra.

E' veramente un'artista a tutto tondo, Anna Bonomolo, nota da tempo a quel pubblico che cerca un tipo di musica raffinata e allo stesso tempo un po' "sporca", come quella che sanno regalare solo i cantanti neri. Nota per questa vocalità e timbro, la raffinata cantante siciliana rivisita in chiave jazzy, bluesy, ma anche molto pop, alcuni dei brani più noti della storia della musica di qualità (Round Midnight, Ain't No Sunshine, Roxanne, What a Wonderful World, Tenderly, If I Were Your Woman, Why), resi ancora più unici dalla sua innata capacità interpretativa. La Bonomolo, che ha una lunga carriera artistica alle spalle, ha partecipato a diversi festival di musica jazz con grandi produzioni come l'ultimo grande successo con due sold out con l'Orchestra Jazz Siciliana diretta dal resident conductor Domenico Riina, al Real Teatro Santa Cecilia.

Ricordiamo anche la sua ultima produzione discografica del 2013 proprio "Jazz in Progress" featuring Tony Remy.

La selezione artistica è curata dal direttore della Scuola Popolare di Musica, Maestro Vito Giordano e dal docente di Management dello spettacolo, Fabio Lannino.(ANSA).