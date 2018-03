Aeroporti:Musumeci,società unica Sicilia

(ANSA) - VITTORIA (RAGUSA), 23 MAR - "Credo che bisogna lavorare per la costruzione di un'unica società di gestione per i quattro aeroporti siciliani. La parcelizzazione gestionale non favorisce la crescita del trasporto aereo". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, parlando con i giornalisti a Vittoria al termine del suo incontro con i produttori agricoli esasperati per il crollo dei prezzi dei prodotti orticoli.

"Gli aeroporti di Catania, Palermo, Trapani e Comiso devono darsi una governance unica - ha aggiunto Musumeci - e soprattutto autonomia finanziaria gestionale perchè non è pensabile continuare a gestire soprattutto gli scali minori col denaro puibblico".