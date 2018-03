Aeroporti:Catania,da Marzo 7 nuove rotte

(ANSA) - CATANIA, 23 MAR - Trentuno Paesi stranieri collegati con Catania da Europa, Africa e Asia, 97 voli diretti, 77 aeroporti internazionali, otto hub intercontinentali e sette nuove rotte come Dubai, Norimberga, Tolosa, Nantes, Nizza, Bordeaux e Londra Southend, cui si aggiungono Marrakech e Siviglia in autunno e aumento delle frequenze su Francoforte, Malta, Parigi, Monaco, Dusseldorf e sulla Catania-Roma, che in estate arriverà a 40 voli al giorno. Sono i numeri della stagione compresa fra fine marzo e fine ottobre dell'aeroporto di Catania. Mentre la Pasqua si annuncia con 205.000 passeggeri in transito (+10% rispetto al 2017), 75mila dei quali stranieri (+15%). "Mai così tanti hub - ha detto l'ad di Sac Nico Torrisi - collegati come nell'estate 2018: oltre a Fiumicino e Malpensa, i passeggeri potranno scegliere fra le grandi piattaforme internazionali di Dubai, Amsterdam, Francoforte, Istanbul, Londra, Madrid, Monaco e Parigi, da dove proseguire il viaggio per gli altri continenti sfruttando fra le varie coincidenze.