+++ ANSA SICILIA: LE NOTIZIE DEL GIORNO ORE 18:00 +++

(ANSA) - PALERMO, 23 MAR - DIFESE FIDANZATO CHE TENTÒ DI BRUCIARLA, ORA È INDAGATA La Procura di Messina ha inviato un avviso di conclusione indagini per falsa testimonianza e favoreggiamento a Ylenia Bonavera, la ragazza di 23 anni che l'ex fidanzato Alessio Mantineo cercò d'uccidere bruciandola l'8 gennaio 2017 La procura di Messina le ha inviato l'atto di conclusione delle indagini perchè sia subito dopo l'episodio che durante il processo raccontò di non conoscere l'aggressore difendendo il suo ex fidanzato. Il 10 gennaio scorso il gup Salvatore Mastroeni ha condannato il fidanzato Alessio Mantineo a dodici anni di carcere, ritenendolo colpevole di tentato omicidio. ---.

MIGRANTI: SMANTELLATA TRATTA TUNISIA-SICILIA, 4 ARRESTI Operazione dei carabinieri contro il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dalla Tunisia alle coste della Sicilia, arrestati quattro presunti trafficanti di esseri umani.

Secondo le indagini, le traversate venivano attuate con potenti motoscafi che, dalle spiagge di Al Huwariyah in Tunisia, il punto più vicino alle coste italiane, raggiungevano il litorale trapanese (in particolare Marsala o Mazara del Vallo), percorrendo in media circa 100 miglia.

---.

AEROPORTI: MUSUMECI, SOCIETÀ UNICA PER GLI SCALI SICILIANI "Credo che bisogna lavorare per la costruzione di un'unica società di gestione per i quattro aeroporti siciliani. La parcelizzazione gestionale non favorisce la crescita del trasporto aereo". Lo ha detto il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. "Gli aeroporti di Catania, Palermo, Trapani e Comiso devono darsi una governance unica - ha aggiunto Musumeci - e soprattutto autonomia finanziaria gestionale perchè non è pensabile continuare a gestire soprattutto gli scali minori col denaro puibblico".

---.

SICILIA: MUSUMECI A VITTORIA, FARE SQUADRA CONTRO CRISI Il presidente della Regione Nello Musumeci ha incontrato a Vittoria gli agricoltori che, da due giorni, hanno avviato un'azione di lotta con un presidio permanente in Municipio (analogo presidio anche nei comuni di Santa Croce Camerina e Pachino). Musumeci ha assunto alcuni impegni precisi con gli agricoltori: a Palermo verrà istituito un tavolo permanente di consultazione.Musumeci ha anche annunciato un interlocuzione forte con il governo nazionale e con le istituzioni europee.

"Dobbiamo 'fare squadra'", ha detto.

---.

CROCETTA, RICATTO DA GIORNALISTA ESPRESSO PER NON DENUNCIARE "Il giornalista Lirio Abbate chiamò il mio avvocato dicendogli che, se avessi denunciato i giornalisti Messina e Zoppi per diffamazione, l'Espresso avrebbe pubblicato un dossier su mie presunte e inesistenti pratiche pedopornografiche in Tunisia.

Dissi al mio avvocato di riferire ad Abbate che non avevo nulla da temere". Lo ha detto l'ex presidente della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, deponendo al processo per calunnia e diffusione di notizie false ai collaboratori dell'Espresso Piero Messina e Maurizio Zoppi, autori dell'articolo sulla presunta intercettazione tra Crocetta e il suo medico, Matteo Tutino. ---.

ABBATE, RESPINGO CALUNNIOSE ACCUSE CROCETTA "Respingo le calunniose accuse fatte oggi da Crocetta nei miei confronti". Lo afferma il vice direttore de L'Espresso Lirio Abbate in merito alla deposizione dell'ex presidente della Regione Sicilia nel corso del processo per calunnia e diffusione di notizie falese nei confronti di due collaboratori del settimanale. "Non ho mai pronunciato o pensato le frasi che l'ex presidente della Regione ha detto davanti ai giudici - aggiunge Abbate - E non mi risulta l'esistenza di un dossier della natura di cui parla Crocetta". (ANSA).