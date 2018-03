Sicilia: Lupo, Pd voterà contro Defr governo regionale

(ANSA) - PALERMO, 22 MAR - "Il Pd voterà contro il Defr del governo regionale perché non sostiene la crescita economica e l'occupazione produttiva della Sicilia". Lo dice Giuseppe Lupo presidente del gruppo Pd all'Ars a proposito del documento di economia e finanza regionale, all'ordine del giorno della seduta d'aula prevista per lunedì prossimo.

"Siamo in attesa di conoscere i contenuti della Manovra economica che,- aggiunge - sino ad ora, continua ad essere solo annunciata dal governo". (ANSA).