Estorsione:pattegia primo non eletti M5s

(ANSA) - AGRIGENTO, 22 MAR - Due anni di reclusione con la condizionale: è la pena col rito del patteggiamento per l'imprenditore agrigentino Fabrizio La Gaipa, 42 anni, titolare dell'albergo Costazzurra e primo dei non eletti all'Ars col Movimento Cinque Stelle alle elezioni regionali, accusato di estorsione ai suoi dipendenti di un hotel di San Leone dai quali avrebbe preteso la restituzione di una parte dello stipendio versato in busta paga. Il Gip di Agrigento, Alessandra Vella, ha anche condannato a un anno e otto mesi, sempre col patteggiamento, il fratello dell'imprenditore, Salvatore, di 46 anni. In tre lo hanno accusato, confermando anche la loro versione nel corso di un incidente probatorio, e uno di loro ha pure registrato una conversazione nella quale si sente Fabrizio La Gaipa discutere col dipendente di modalità e cifre della restituzione di oltre un terzo dello stipendio che veniva formalmente erogato. Il sistema adottato sarebbe stato quello classico del "cavallo di ritorno" di parte dello stipendio.